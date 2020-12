»Moteč« je celo naslov knjige o fojbah

Sredi januarja bo v italijanskih knjigarnah knjiga zgodovinarja Erica Gobettija z naslovom E allora le foibe (Kaj pa fojbe, torej?), ki jo je izdala ugledna založba Laterza. Gobetti že dolgo časa raziskuje zgodovinska dogajanja na italijanski vzhodni meji, italijansko okupacijo nekdanje Jugoslavije in tudi fojbe. Turinski zgodovinar ne zanika fojb, a podčrtuje, da je treba tragedijo fojb uokviriti v tedanji zgodovinski kontekst, za kar si je v italijanski desnici prislužil vzdevek »negacionista«. Skrajneži so nekatere njegove konference v italijanskih mestih tudi nasilno prekinili.

Še pred izidom je Gobettijeva knjiga izzvala ostre polemike. Zgodovinar je na socialnih omrežjih žrtev žaljivk in osebnih napadov, na Gobettija sta se že spravila tudi desno usmerjena dnevnika Il Giornale in Secolo d'Italia. Po oceni prvega je nedopustno, da knjiga s takšnim naslovom sploh lahko izide, in to le nekaj dni pred 10. februarjem, dnevom spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre. Še bolj bizarno pa je stališče novinarja Il Giornale Francesca Giubileia, ki priznava, da knjige še ni prebral, motita pa ga njen naslov in zelo kratka napoved vsebine, ki je izšla na spletni strani založbe Laterza. Na Gobettija in na založbo, seveda ne da bi prebral knjige, se je spravil tudi Emanuele Merlino, predsednik državnega »Odbora 10. februar«.