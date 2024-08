Motorist in potnica umrla pri Klani blizu slovensko-hrvaške meje

Na Hrvaškem sta se danes dopoldne na cesti med Klano in Škalnico blizu slovensko-hrvaške meje smrtno ponesrečila motorist in potnica, poroča Glas Istre. S svojim motorjem bmw, nemških registrskih tablic, sta zapeljala s ceste na spodnje gozdnato območje, pri čemer sta jima bila verjetno usodna trčenje v drevo ali padec.

Eden od domačinov je za časopis Glas Istre povedal, da je do nesreče prišlo v blagem in nenevarnem ovinku, pri čemer ni izključeno, da je cesto nenadno prečkala divjad. Očividci so namreč ravno na omenjenem odseku pred nedavnim opazili na vozišču divjega prašiča.