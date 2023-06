Motorist po padcu še v nasprotno vozeči avtomobil

Koprski policisti so včeraj ob 11.25 posredovali na regionalni cesti med naseljem Ponikve in odcepom za regionalno cesto Sežana – Štanjel, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ugotovili so, da je 46-letni nemški motorist, ki je vozil proti odcepu z regionalno cesto med Štanjelom in Sežano v ostrem desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, pri čemer je padel in bočno drsel po vozišču. Ravno v tistem trenutku je na nasprotnem voznem pasu pravilno pripeljala 39-letna avstrijska voznica in je bilo trčenje neizbežno. Nemški motorist se je hudo poškodoval in so ga reševalci prepeljali v izolsko bolnišnico. Povzročitelju bodo policisti izdali plačilni nalog.