Motorist po zadnjem kolesu drvel 149 kilometrov na uro

Koprski policisti so v minulem koncu tedna pri Kozini ustavili dva prehitra voznika motornih koles, oba italijanska državljana. V nedeljo so pri Kozini zasačili 65-letnega voznika motornega kolesa, ki je iz smeri Ljubljane pri omejitvi 90 kilometrov na uro peljal 149 kilometrov na uro. V soboto pa so na cesti med Prešnico in Kozino pri enaki prekoračitvi hitrosti zasačili 60-letnega državljana Italije, ki je peljal po zadnjem kolesu. Slednjemu so policisti odvzeli tudi vozniško dovoljenje, obema motoristoma pa sledi tudi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.