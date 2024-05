Koprski policisti so včeraj ob 15.11 posredovali na cesti med Divačo in Kozino, kjer je 32-letni motorist trčil v srno. Ugotovili so, da v nesreči ni bilo drugih udeleženih. Motorist je padel in se je lažje telesno poškodoval. V oskrbo so ga prevzeli reševalci.