V Manzanu je sinoči okrog 22. ure 45-letni motorist močno trčil v obcestni drog javne razsvetljave, pri čemer je utrpel hude poškodbe. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in je priletel reševalni helikopter. Motorista so na kraju oživljali in mu nudili nujno zdravstveno oskrbo. Nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so ga zdravniki sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili karabinjerji iz Palmanove in gasilci iz Čedada.