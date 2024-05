Motoristu naložili 3600 evrov kazni

Koprski policisti so včeraj ob 23.07 pri Izoli z modrimi utripajočimi lučmi in sireno ustavljali motorista, ki je bežal. Zasledovali so ga na poti proti Kopru in zatem naprej proti Tribanu, kjer je zapeljal s ceste in na mokri travi zdrsnil ter padel. 53-letnemu vozniku so v postopku zasegli manjšo količino prepovedane droge, opravljen hitri test je bil pozitiven na benzodiazepine, pri čemer je odrejen strokovni pregled odklonil. Motor so mu zasegli, ker ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Izdali so mu plačilni nalog zaradi več kršitev za skupnih 3.600 evrov. Sledi mu še kazenska ovadba.