Možne izdatnejše padavine, morje bo lahko spet poplavljalo

Nocoj bo naše kraje od severozahoda dosegla nova vremenska fronta, ki prinaša padavine in ohladitev. V gorah bo povečini snežilo, mestoma lahko močno.

Arso je za jutri (petek) od polnoči do 24. ure objavil rumeno opozorilo za jugozahod in severozahod Slovenije. Opozarja pred izdatnejšimi padavinami, na jugozahodu lahko pade od 25 do 50 milimetrov dežja v 24 urah, so zapisali, na severozahodu pa ob 40 do 70 milimetrov v 24 urah. Na obali bo možno povišano plimovanje in/ali valovanje morja, še opozarjajo.

Padavine bodo najpogostejše in najmočnejše v drugem delu noči ter jutri zjutraj, vmes bodo tudi nevihte, nato bodo jutri čez dan oslabele in povečini ponehale. Temperatura se bo spuščala.

Zvečer in v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine in posamezne plohe. V soboto se bo delno razjasnilo in bo povečini spremenljivo.

V nedeljo bo povečini sončno, jutra bodo mrzla.