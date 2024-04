Mrazišče pri Beli peči danes najtoplejši kraj v FJK

Ob okrepitvi subtropskega anticiklona so danes marsikje v FJK temperature poskočile. Najvišjo dnevno temperaturo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Beli peči, ki je v jasnih in mirnih nočeh eden najbolj mrzlih krajev v deželi oz. mrazišče. Živo srebro se je danes tam povzpelo na 24,5 stopinje Celzija. Pihal je šibak severozahodni veter, ki je segreval in sušil ozračje. Drugi najtoplejši kraj v deželi je bil Trbiž, kjer so ob šibkem zahodnem vetru namerili 22,3 stopinje Celzija. Na Goriškem je živo srebro doseglo 21 do 22 stopinj Celzija, medtem ko je bilo najhladneje na Tržaškem, kjer so se temperature ustavile pri 20 stopinjah Celzija ali nižje. Na Višarjah so namerili 13 stopinj Celzija, na Zoncolanu pa 13,2 stopinje Celzija.

Jutri in v ponedeljek se bo pod vplivom subtropskega anticiklona nadaljevalo povečini sončno vreme. Temperature bodo še nekoliko višje.