Predsezonski mraz se poslavlja, bo pa deževalo

Ciklon, ki se trenutno zadržuje nad osrednjim delom Italije, kjer žal povzroča tudi hude poplave, proti nam vzvratno preusmerja oblake in se občasno pojavlja burja. Povečini oblačno vreme se bo nadaljevalo še jutri (petek), medtem ko se bo ob koncu tedna prehodno okrepil greben s toplejšim zrakom. V soboto in nedeljo ter morda še deloma v ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme z občasno oblačnostjo. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti na Goriškem lahko povzpele do okrog 26 stopinj Celzija in lahko malo čez. Kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju.

V prihodnjem tednu bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Temperature bodo do prihodnjega petka v glavnem skladne z dolgoletnim septembrskim povprečjem, se pravi, da ne bo mraza, pa tudi ne poletne vročine. Najvišje dnevne vrednosti bodo povečini malo nad 20 stopinjami Celzija, noči pa bodo podobne zdajšnjim.

Naši kraji bodo pod vplivom dveh ciklonov in dveh vremenskih front. Prvi, z atlantskim zrakom, se bo v nedeljo poglobil nad zahodnim Sredozemljem in bo začel vplivati na vreme pri nas v noči na torek. Drugi, ki ga bo spremljala višinska dolina s hladnim severnim zrakom, pa bo vplival na vreme pri nas v drugi polovici prihodnjega tedna.

V ponedeljek bo še povečini delno jasno in suho. Torek in sreda bosta, kot kaže, v glavnem oblačna in deževna. Pojavljale se bodo šibke do zmerne padavine, ki bodo verjetno kar vztrajne. V sredo v popoldanskih urah kaže na nekaj več spremenljivosti.

V četrtek bosta pred prihodom nove vremenske fronte prevladovali vlaga in oblačnost, padavine pa naj bi se ponovno okrepile v petek in deloma soboto, ko naj bi se ozračje tudi ohladilo in naj bi zapihala burja.