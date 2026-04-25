Na avstrijskem Koroškem od četrtka divja požar v naravi

V Lesni dolini na avstrijskem Koroškem, sto kilometrov zahodno od Beljaka, od četrtka divja požar v naravi, ki se je do danes razširil na približno 110 hektarjev kmetijskih in gozdnih površin. Plameni sicer ne ogrožajo naseljenih območij, pri gašenju sodeluje tudi šest helikopterjev.

Požar je izbruhnil v četrtek pri kraju Marija v Logu v Lesni dolini. Ogenj se je zaradi suše in vetra do danes razširil na 110 hektarjev kmetijskih in gozdnih površin, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

V intervenciji sodeluje šest helikopterjev, 33 gasilskih enot in okoli 250 gasilcev. Po navedbah pristojnih oblasti naseljena območja niso ogrožena, prav tako ni neposredne nevarnosti za prebivalce.

So pa ognjeni zublji prizadeli nekatere vire pitne vode, ki so jih zaprli, da bi preprečili onesnaženje, poroča avstrijska javna radiotelevizija ORF.

Na že pogorelih območjih gasilci z ročnimi brizgalnimi napravami gasijo posamezna žarišča, večina gašenja sicer še naprej poteka iz zraka.