Na avtocestah FJK junija in julija zasegli več kot 115 kužkov

Na deželnem avtocestnem omrežju so v juniju in juliju zasegli 115 pasjih mladičev različnih pasem v skupni vrednosti več kot 100 tisoč evrov. Zasegli so jih v treh različnih intervencijah, 5. in 8. junija ter 14. julija, pri katerih sta sodelovali prometna policija in operativna enota za okoljski nadzor Noava.

Nezakoniti prevoz pasjih mladičev poteka iz Slovenije zlasti po avtocesti A34 med Gorico in Vilešem ter iz Avstrije po avtocesti A23 med Trbižem in Palmanovo, sporočata prometna policija in enota Noava. Gre pa za nezakonit promet in uvoz iz držav osrednje ali vzhodne Evrope, namenjen v severno Italijo. Odkrili so tri različne tipologije nezakonitega prevoza kužkov, opozarjajo. V prvem primeru gre za živali brez kakršnega koli dokumenta in potrdila, drugače pa gre za pasje mladiče, ki so še premajhni, da bi jih lahko sploh prodajali. Najbolj podla pa sta prevoz in prodaja bolnih pasjih mladičev, ki jih pomešajo z zdravimi in jih nato prodajajo kot zdrave.

»Nezakoniti slovaški prevoznik mi je nekoč dejal, da morajo psički živeti zadosti časa, da se družine nanje navežejo, nato pa umreti, zato da se povpraševanje po kužkih nikoli ne konča,« je povedal poveljnik operativne avtocestne enote COA. »To se je zgodilo med božičnimi prazniki,« je zaključil.