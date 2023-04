Na avtocestah petek kritičen dan, prazniki pa povečini brez težav

Na deželnem avtocestnem omrežju bo jutri (petek, 28. aprila) kritičen dan, napoveduje družba Autovie Venete. Ob povratku tovornjakov iz severnih Italijanskih predelov, ki bodo potovali v smeri držav vzhodne Evrope in ob valu dopustnikov, ki bodo izkoristili praznike, pričakujejo zgoščen promet zlasti v smeri Trsta.

V soboto in nedeljo ter v ponedeljek, 1. maja, pa ne pričakujejo večjih težav, ker bo v nedeljo in ponedeljek od 9. do 22. ure prepovedan promet za tovorna vozila. Prav tako bi moral biti promet povečini umirjen tudi v torek, 2. maja, ker bo v Sloveniji praznik, in torej tovornjaki v Sloveniji ne bodo vozili. Kritičen dan pa bo predvidoma v sredo, 3. maja, ko bodo tovornjaki spet odpotovali. Razmere bodo predvidoma najtežje v smeri Benetk, med drugim tudi iz smeri avtoceste A34.