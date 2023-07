Na avtocestah se začenja prvi »črni« poletni vikend

Jutrišnja bo prva izmed štirih sobot, ko bo na avtocestah Furlanije - Julijske krajine veljalo »črno« opozorilo zaradi kritično gostega prometa. Tako Italijani kot mnogi drugi se odpravljajo na počitnice, vrhunec poletne sezone pa kot ponavadi prinaša naporne dneve na cestah.

Podjetje Autostrade Alto Adriatico, ki je v lastni dežel FJK in Veneta in je nasledilo podjetje Autovie Venete pri upravljanju avtocest A4 med Benetkami in Trstom, A28 in še nekaterih odsekov, je na novinarski konferenci v Palmanovi skupaj s prometno policijo predstavilo letošnje podatke in napovedi za prihodnje tedne. Promet na relaciji Benetke–Trst se je v prvem delu poletne sezone (od 10. junija do 23. julija), za 5,5 odstotka povečal v primerjavi z enakim obdobjem lani, pred nami pa so štirje kritični vikendi, so povedali predstavniki avtocestne družbe, ki napovedi sestavlja tudi na podlagi podatkov prejšnjih let. Najgostejši promet pričakujejo ob sobotah, in sicer jutri (29. julija), 5. avgusta, nato pa 19. in 26. avgusta, ko se bodo počitnikarji v glavnem vračali domov. Rdeče opozorilo v prometu pa bo predvidoma veljalo desetkrat: prihodnjo nedeljo, 30. julija, nato pa 3., 4., 6., 11., 12., 18., 20. in 27. avgusta ter 1. septembra.

Avtoceste, ki jih upravlja omenjena družba, bo ta konec tedna prevozilo predvidoma 367 tisoč vozil, v soboto 192 tisoč. Tovorna vozila v soboto med 8. in 16. uro ter v nedeljo med 7. in 22. uro ne smejo voziti, vsem voznikom pa priporočajo previdnost. Spoštovati je treba varnostno razdaljo, ob deloviščih za gradnjo tretjega avtocestnega pasu pa velja hitrostna omejitev 80 kilometrov na uro.

V Sloveniji medtem opozarjajo, da je zaradi začetka počitnic v nekaterih predelih Nemčije ta konec tedna (vključno s ponedeljkom) pričakovati močno povečano gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški. Občasno je možno zapiranje predora Karavanke, pričakovati je tudi bolj polna počivališča in možnost povečanega prometa tudi v obratni smeri, piše portal Promet.si.