To je več kot samo tekmovanje

Regijske igre Specialne olimpiade Slovenije, ki so včeraj zaživele na osi Zgonik - Briščiki - Kolonja - Repen v organizaciji Sklada Mitja Čuk, so bile več kot samo tekmovanje. To je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, piše tudi v predstavitvi ideje, ki se je razvila v ZDA leta 1963 in vključuje športno udejstvovanje, a tudi druženje in socializacijo. »Nastop vsakemu pomeni res ogromno. To je priložnost, da se dokazujejo, da se počutijo enaki ostalim. Vsako leto komaj čakajo na tekmovanje,« pove Tomaž Jakopin, delovni inštruktor v enoti Cerknica VDO Postojna. Za vsakim nastopom na Specialni olimpiadi so ure in dnevi treningov, kot jih imajo tudi preostali športniki: »Čez celo leto se pripravljamo, veselimo pa se vsakega tekmovanja, ki so gojencem tudi glavna motivacija, da vztrajajo. Zelo radi se udeležujejo teh tekmovanj, komaj čakajo, da lahko pokažejo svoje spretnosti in dosežke, ki so jih pridobili. Prav zato so čisto vsi zmagovalci. To so res prijetni trenutki,« je še dodala profesorica defektologije Erika Čuk iz Ciriusa Vipava.

140 tekmovalcev iz 11 ekip

Organizacijsko breme letošnjih 29. Regijskih iger Specialne olimpiade notranjsko-primorske regije je pripadlo Skladu Mitja Čuk, ki je sicer vskočil po odpovedi drugega organizatorja, a se naposled spet odlično izkazal. Tekmovanje je letos steklo v športnem centru Ervatti pri Briščikih in na atletskem stadionu na Koloniji, kjer niti dopoldanski dež ni dlje prekinil tekmovanj na prostem, tako da je vseh 140 tekmovalcev lahko izpolnilo svoje cilje. »Zadovoljni smo, zaradi dežja se je program na atletski stezi nekoliko podaljšal, a smo kljub temu izpeljali vse. Prejeli smo več čestitk, med drugim tudi od vodje primorsko-notranjske regije Kristine Mohorčič,« je povedal vodja tekmovanja Sandi Stafančič, ki se je zahvalil tudi vsem pokroviteljem za podporo.

Na atletskem stadionu na Koloniji so tekmovali v teku na 50, 100 in 200 m, v štafetah, metu vortexa in metu žogice, v centru Ervatti pa v balinanju (tekmovanje v bližanju) in v elementih košarke. Tekmovanja so potekala ločeno po spolu in po skupinah, za nemoten potek so poskrbeli dijaki slovenskih tržaških višjih šol.

Letošnjih regijskih iger se je udeležilo 11 ekip primorsko-notranjske regije, devet iz Slovenije in dve s Tržaškega. Ob enajstih tekmovalcih Sklada Mitja Čuk so tekmovali tudi gojenci tržaškega Cesta.