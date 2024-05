Slovenija čaka na odgovor Italije

Včeraj je zapadel rok, do katerega bi moralo italijansko okoljsko ministrstvo presoditi dokumentacijo o projektu umeščanja v prostor vzporednega železniškega tira ob že skoraj zgrajenem novem tiru med Divačo in Koprom. Za Slovenijo, ki je dokumentacijo poslala v Rim sredi februarja, je to strateški vsedržavni projekt, zlasti v luči razvoja koprskega pristanišča.

Kot vedno, se tehnično-strokovna presoja prepleta s politiko. Novinar Dela in odličen poznavalec obmejne pristaniške stvarnosti Boris Šuligoj je prepričan, da nekaterih tržaških krogov ne skrbi okolje, muči jih konkurenčnost Luke Koper.

Italijanski strokovnjaki so si 10. aprila v spremstvu slovenskih kolegov ogledali progo nove železniške trase od Glinščice in Vinjana do Ospa in Dekanov. Resorno italijansko ministrstvo je, poleg stališča vlade FJK, doslej zbralo predloge in pripombe deželne agencije za okolje ARPA, zdravstvenega podjetja ASUGI in tržaške občine.

Na vprašanje ogroženosti vodotokov v Glinščici opozarja deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro. Tržaški politik iz vrst stranke Bratov Italije, ki ne velja ravno za prijatelja Slovenije in Slovencev, je bil glasen že pred petimi leti, ko se je javno opredelil proti gradnji drugega tira. Scoccimarrova stališča vsekakor ne takrat in ne danes ne vznemirjajo slovenske vlade. Slednja vztraja na stališču, da so vse strokovne pripombe vredne pozornosti, sogovornik Ljubljane pa je Rim, ki na dogajanja v sosednji državi gleda bolj objektivno in brez »političnih očal« nekaterih lokalnih tržaških krogov.