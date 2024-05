Sobotna noč pobrala sedem vozniških dovoljenj

Nabrežinski karabinjerji so v soboto začeli z nočnim nadzorovanjem cest, da bi preprečili prekomerno uživanje alkohola. V ta namen so karabinjerji iz Devina in Miramara izvajali veliko alkotestov.

Skupno so vozniško dovoljenje odvzeli sedem voznikom, ki so vozili avtomobile z višjo stopnjo alkohola v krvi od dovoljene. Pet oseb so ovadili, dvema pa so naložili globo. Vozniško dovoljenje so odvzeli trem mladim s Tržaške, trem z Videmske in enemu z Goriške.

Karabinjerji bodo s kontrolami nadaljevali celo poletje.