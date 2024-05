Podtaknil požar ter uničil več motornih vozil in poškodoval stanovanja

Kriminalisti in policisti PU Koper so aretirali 38-letnega moškega z območja Kopra, za katerega domnevajo, da je podtaknil požar v Kopru.

9. maja so bili ob 4.07 obveščeni o požaru v Kopru. Ta je izbruhnil v nočnih urah, gasilcem pa je uspelo s hitro intervencijo preprečiti njegovo nadaljnjo širitev in ga pogasiti. Policisti in kriminalisti PU Koper so pričeli s policijsko preiskavo požara na Vodopivčevi ulici, v katerem je bilo uničenih več motornih vozil, huje pa so bile ob tem poškodovane tudi tri stanovanjske hiše, pred katerimi so bila motorna vozila parkirana. V času požara je bilo v stanovanjskih hišah, ki jih je zajel ogenj, več stanovalcev, ki so zaradi požara zbežali iz svojih domov, da bi si rešili življenja. Skupna materialna škoda je ocenjena nad 200.000 evrov.

Moškega sumijo tudi kot storilca več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari na območju Kopra, ki so še v fazi preiskave. Kriminalisti so osumljenega izsledili in pridržali ter v fazi preiskave pri njem opravili med drugim tudi hišno preiskavo, pri kateri so bili najdeni iz zaseženi dokazni predmeti. V nadaljevanju je bil osumljeni priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku OS Koper, ki je včeraj zanj odredil pripor.

Za kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti je zagrožena kazen do 5 let zapora.