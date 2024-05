Za državljane EU je prioriteta skupna obramba

Če je v Italiji razširjen občutek, da povečanje naložb v obrambo v Evropi ne uživa podpore ljudi ter da naj bi večina nasprotovala pošiljanju orožja v Ukrajino, je slika, ki jo prikazuje najnovejša javnomnenjska raziskava na evropski ravni, bistveno drugačna. Kar tri četrt anketiranih evropskih državljanov (74 odstotkov) meni, da bi morala njihova država povečati postavke za obrambo, v bolj mirovniško usmerjeni Italiji pa je tega mnenja vsekakor 61 odstotkov ljudi. Pošiljanje orožja Kijevu v EU podpira 51 %, v Italiji pa 43 % anketiranih.

Obsežno raziskavo, ki so jo v torek predstavili v Bruslju, je izvedel raziskovalni inštitut Polling Europe, ki sta ga pred kratkim ustanovili italijanska družba SWG (s sedežem v Trstu) in francoska OpinionWay, da bi ponujali obširnejše raziskave, ki obravnavajo celotno populacijo EU. V tem primeru so anketirali vzorec 5000 ljudi, starejših od 18 let, iz vseh 27 držav članic.

Dobra polovica anketiranih junijske evropske volitve pojmuje kot pomembnejše od preteklih. Med temami, ki so za EU ta čas prioritetne, so na prvo mesto uvrstili ravno skupno obrambo (41 % vprašanih), sledijo priseljevanje (31 %), skupna zunanja politika (30 %) in zeleni prehod (26 %). Glede slednjega so državljani EU približno sorazmerno razdeljeni med tiste, ki zahtevajo odločne oziroma zmernejše (industriji prijaznejše) ukrepe za zajezitev emisij. Tudi mnenja o delu Evropske komisije so močno deljena.

Ljudje so najbolj zaskrbljeni zaradi draginje (43 %), sledi »možnost vojne v moji državi« (25 %, v vzhodni Evropi 39 %). Za samo EU predstavlja največjo grožnjo skrajna desnica (22 %), za njo je korupcija (17 %). V Italiji se 23 % anketiranih boji ošibitve pravnega reda.