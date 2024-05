Z novo prodajalno in muzejem v nove čase

Po ekonomsko zapletenih letih se Zadružni prodajalni na Opčinah spet godi dobro. Zadruga pod vodstvom predsednika Paola Kalca se lahko ponaša z zdravo ekonomsko sliko in vizijo za prihodnost, kljub skrbem, vezanim na trenutno svetovno in ekonomsko dogajanje. Tako je bilo slišati na občnem zboru Zadružne prodajalne v torek popoldne, kjer je odbor orisal stanje v prodajalni v Alpinski ulici (pri Gigiju oziroma Gigitu, kot jo poznajo domačini v pristnem kraškem narečju) ter v hčerinskem podjetju Nova, ki upravlja trgovino verige Conad na Pikelcu. V prvi trenutno zaposlujejo 25 oseb, v drugi pa 45.

Dobiček v vasi in na Pikelcu

78. občni zbor Zadružne prodajalne, ki se je odvijal v veliki dvorani openskega Prosvetnega doma, je vodil predsednik Paolo Kalc. V poslovnem letu 2023 sta bili tako Zadružna prodajalna kot hčerinska Nova kajpak uspešni. Zadružna prodajalna je imela dobrih 100.000 evrov dobička. Za primerjavo, leta 2022 je imela le dobrih 1000 evrov dobička, med letoma 2017 in 2021 pa so vselej beležili manjše in večje izgube.

Poslovanje je Kalc predstavil z odbornikom Matejem Benčino. Poudaril je sicer, da ostaja splošna ekonomska slika zaskrbljujoča. Upravitelji so primorani plačevati in zahtevati previsoke cene. Inflacija se je znižala, cene pa ne.

Pri prodajalni na Pikelcu so v prizidku v teku preteklega leta odprli bar. Ta sicer ni mišljen kot izredno dobičkonosna dejavnost, je dejal Kalc, saj so marže s prodajo kav zelo nizke.

Digitalna burja na Opčinah

Zadruga namerava svoj položaj na Opčinah utrditi s težko pričakovanim zaključkom dolgoletnega projekta prenove nekdanje kasarne finančne policije ob Prosvetnem domu. Projekt se je zavlekel zaradi vojne v Ukrajini in znatno poslabšane splošne ekonomske situacije. Kalc zato v torek ni veselo predstavil časovnic. Trenutno so v poslopju v Narodni ulici na delu inštalaterji, ki končujejo napeljavo. Projekt pa, kljub zamudam, ni nič manj ambiciozen kot prej.

Z Rinom Lombardijem, dušo tržaškega Muzeja burje, snujejo razstavo o burji in podnebnih spremembah. Novo lokacijo Muzeja burje je Lombardi v pogovoru s Primorskim dnevnikom omenil že pred časom, takrat pa ni še hotel razkriti, kje se bo nahajala.