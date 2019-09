Na avtocesti A23 vozil 15 kilometrov v obratno smer

Prometna policija je davi na avtocesti A23 ustavila avtomobilista, ki je 15 kilometrov vozil v obratno smer od Trbiža do Možnice. Pred tem ga je opozoril delavec podjetja, ki opravlja vzdrževalna dela na cestišču.

Gre za 34-letnega avstrijskega državljana, ki je vozil avtomobil peugeot 208 station wagon v obratno smer do počivališča Campiolo pri Možnici. Prevozil je med drugim kar tri predore. Po krajšem počitku na počivališču je avtomobil vendarle obrnil in zapeljal v pravo smer proti Trbižu. Toda ravno tedaj so ga ustavili policisti. Avtomobil so zasegli za tri mesece, ravno tako so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Kot kaže, ni vozil pod vplivom alkohola. Višino denarne globe pa bo določila videmska prefektura.