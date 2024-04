Goriški camino povezuje Oglej in Sveto Goro

V okviru EPK 2025 nastaja romarska pot v več etapah, ki povezuje Oglej s Sveto Goro. Vodilni partner projekta Walk 2 Spirit je Frančiškanski samostan Sveta Gora, projektni partner pa Fundacija Socoba, ki upravlja oglejsko baziliko. »Glavni cilj projekta je priprava pešpoti, ki bo turistom in romarjem omogočala odkrivanje območja med Oglejem in Sveto Goro. Predvideva tudi prenovo in odprtje namestitvenih prostorov na Sveti Gori, organizacijo ekskurzij za skupine, usposabljanja za mlade vodiče, organizacijo mednarodnih čezmejnih konferenc in drugih kulturnih dejavnosti evropskega pomena,« je na včerajšnji predstavitvi strnil Andrea Bellavite, direktor fundacije Socoba.

Za vzpon k višjim vrednotam

Pater Bogdan Knavs je poudaril, da bosta zgodovinska sveta kraja, kot sta Oglej in Sveta Gora, združila mnoge pohodnike v duhu evropskega humanizma ter jim omogočila vzpenjanje k višjim vrednotam.

Walk 2 Spirit je še eden izmed projektov, ki ga financira SPF GO! 2025 - Sklad za male projekte (SPF) iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027. Namenjen je projektom v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica, upravlja pa ga EZTS GO, ki prek posebnih razpisov financira projekte manjših vrednosti oziroma krajšega trajanja.

»Pešpot, imenovana tudi Iter Goritiense, je zasnovana za skupine in posameznike, ki jo lahko ”premagajo” peš ali – za vztrajne – tudi s kolesom. Ta camino, ki mu pravimo tudi goriški camino, ima vse, kar imajo veliki,« je ilustriral Nace Novak, vodja projektov pri vodilnem partnerju, ki je poskrbel tudi za del trase omenjene nove pešpoti. »Pot je dolga 80 kilometrov in poteka v več etapah. Začne se v Ogleju in se vije po ravnini, med polji, ob reki Soči do Zagraja. Z vidika konfiguracije terena sledi drugi, povsem drugačen del poti po Krasu (sprva na italijanskem, potem pa tudi na slovenskem ozemlju), kjer si krajši vzponi in spusti sledijo kot valovi, pohodnik pa se lahko potopi v kraški prostor, v divjost narave stran od urbanega okolja ter odkriva različne zgodovinske znamenitosti vse do Mirenskega gradu. Od tu se začne tretji del poti, spet ravninski, ki pa ga po uvodnem delu ob reki Vipavi, med nasadi in polji, zaznamuje hoja skozi urbano območje obeh Goric. Zadnje dejanje te poti pa je vzpon na Sveto Goro,« je še dejal Novak in dodal, da bodo pohodniki za pot potrebovali od tri do pet dni, ljubitelji kulturno-zgodovinskih znamenitosti, ki jih ob poti ne manjka, pa kak dan več. Prenočili bodo lahko med drugim v Škocjanu ob Soči, Zagraju, Martinščini, na Vrhu ter v Mirnu, Gorici in na Sveti Gori. »Predvsem si želimo na to pot spraviti mlade z obeh strani meje in jih tako odtrgati stran od vseh mogočih ekranov, domačine, da bolje spoznajo ta prostor, in vse mlade po srcu. Pohodništvo je vse bolj priljubljena oblika gibanja in goriški camino je pravšnji test za tiste, ki si morda želijo na kako daljšo romarsko pot. Tovrstna oblika gibanja ima pozitiven vpliv na telo in duha, saj ”kdor veliko hodi, zlo ne misli”,« je sklenil.