Na avtocesti A4 močno zgoščen promet in zastoji

Na deželnem avtocestnem omrežju je bil opoldne promet močno zgoščen in so nastali številni zastoji, poroča družba Autovie Venete. Največje težave beležijo na odseku med Vilešem in Portogruarom v smeri Benetk. Močno povečan promet pripisujejo zlasti ponovnemu zagonu tovornega prometa, saj so tovornjaki v minulih dneh zaradi praznika mirovali. Gre pa predvsem za tovornjake, ki iz vzhodnoevropskih držav vozijo v severne dežele Italije.

Odsek med Redipuljo in Vilešem je bil opoldne po jutranji smrtni nesreči zaradi odstranjevanja posledic še zaprt. Daljši zastoji nastajajo tudi pri cestninski postaji v Palmanovi.