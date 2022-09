Na avtocesti A4 je bil ob 17. uri med San Stinom in Portogruarom promet v smeri Trsta upočasnjen zaradi nesreče, ki se je pripetila okrog 16. ure. Kombi je trčil v tovornjak, ki je prevažal železni material, pri čemer je bil voznik kombija poškodovan. Na kraju so gasilci, policisti, reševalci službe 118 in osebje družbe Autovie Venete.

Promet poteka po prehitevalnem pasu in je oviran. Zaprli so uvoz pri San Stinu.