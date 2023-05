Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes ob 4.30 posredovali na avtocesti A4, kjer sta na odseku med Latisano in Portogruarom trčila avtomobila. Eno osebo, ki se je poškodovala, so prepeljali v portogruarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečenca. Policisti preiskujejo vzroke nesreče.