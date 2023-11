Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes zjutraj posredovali na avtocesti A4, kjer se je nas izvozu pri Latisani iz smeri Trsta prevrnil avtomobil. Voznika, ki se je poškodoval, so prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi osebje avtocestne družbe Alto Adriatico in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.