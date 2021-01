Odsek avtoceste A4 med Vilešem in Palmanovo so malo po 11.30 spet odprli. Davi so ga okrog 9.30 zaprli v obe smeri, ker se je po njej sprehajalo pet divjih prašičev na obeh voznih pasovih. Na kraj so prihiteli veterinarji podjetja Asugi, policisti in osebje družbe Autovie Venete.

Živali so uspeli odstraniti malo pred 11.30, stanje se je nato normaliziralo. Osebje družbe Autovie Venete je še na kraju, da bi ugotovilo, od kod so divji prašiči sploh lahko prilomastili na avtocesto.