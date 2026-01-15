Na avtocesti A4 tovornjak s priklopnikom trčil v kombi

Na avtocesti A4 sta bila danes zjutraj malo po 5. uri na odseku med Meolom in San Donajem v smeri Trsta vpletena v nesrečo priklopnik in kombi. Voznik priklopnika je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v sredinsko betonsko varnostno ograjo new jersey ravno v trenutku, ko ga je prehiteval kombi. Trčenje je bilo neizogibno, voznik in potnik v kombiju sta se lažje poškodovala.

Družba Autovie Alto Adriatico pri tem izpostavlja odločilno vlogo betonskih pregrad, ki so preprečile, da bi tovornjak s priklopnikom zapeljal na nasprotno vozišče.

V smeri Trsta so zaradi odstranjevanja posledic nesreče in poškodovanega tovornjaka nastajali zastoji.