Četrtek, 15 januar 2026
Na avtocesti A4 tovornjak s priklopnikom trčil v kombi

V nesreči, ki se je davi pripetila na odseku med Meolom in San Donajem, sta se voznik in potnik v kombiju lažje poškodovala; v smeri Trsta so nastajali zastoji

Spletno uredništvo |
San Donà |
15. jan. 2026 | 12:54
    Na avtocesti A4 tovornjak s priklopnikom trčil v kombi
    Prizorišče nesreče (IL FRIULI)
Na avtocesti A4 sta bila danes zjutraj malo po 5. uri na odseku med Meolom in San Donajem v smeri Trsta vpletena v nesrečo priklopnik in kombi. Voznik priklopnika je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v sredinsko betonsko varnostno ograjo new jersey ravno v trenutku, ko ga je prehiteval kombi. Trčenje je bilo neizogibno, voznik in potnik v kombiju sta se lažje poškodovala.

Družba Autovie Alto Adriatico pri tem izpostavlja odločilno vlogo betonskih pregrad, ki so preprečile, da bi tovornjak s priklopnikom zapeljal na nasprotno vozišče.

V smeri Trsta so zaradi odstranjevanja posledic nesreče in poškodovanega tovornjaka nastajali zastoji.

