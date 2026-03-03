Križanka Marica Košuta Sirk praznovala 100 let

Pri Flekevih je bil danes velik praznik. Gospa Marica Košuta Sirk je praznovala častitljivih sto let ne le v družbi številnih sorodnikov, temveč tudi moškega zbora Vesna ter sovaščank in sovaščanov.

»Mama je vedno ljubila družbo in zdelo se nam je prav, da njen rojstni dan praznujemo takorekoč javno,« nam je povedala slavljenkina hči Sonja. Ker ima rada petje, so ji zdravico zapeli pevci pod taktirko dirigenta Rada Miliča, na »fešti« seveda ni manjkala kriška himna V’seli se ošterica Ljena.

Marica se je rodila v številni Kuharjevi družini in bila zelo povezana s sestrami Danico, Norčko in Vero ter z bratom Ninotom. Njen oče je bil v Križu zelo priljubljeni Štefe Kuharjev, klarinetist in veseljak, ki so ga fašisti poslali v konfinacijo.

Slavljenka je zrasla v antifašističnem duhu, z možem Bogomirjem Sirkom (po domače Borelom Krajcem) sta bila vpeta v vaško politično in kulturno življenje, v zakonu sta se jima rodila Vojko in Sonja. Zakonca sta bila redna gosta na vseh vaških prireditvah, posebno tistih v Ljudskem domu, na katerega je bila z možem zelo navezana.

Marica se je takoj po vojni vpisala v Antifašistično fronto žena (AFŽ) ter nato redno sodelovala v Zvezi italijanskih žensk (UDI), ki je bila v Križu posebej aktivna po zaslugi Borelove sestrične Zofice Sirk.