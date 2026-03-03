V zgodovini Slovenije nikoli toliko potnikov na vlakih

S Slovenskimi železnicami je lani potovalo 20,9 milijona potnikov, kar je največ v zgodovini samostojne Slovenije in 25 odstotkov več kot v letu 2024, so danes sporočili iz družbe. Rast je, kot pravijo, rezultat posodobitve voznega parka, širitve mednarodnih povezav, digitalnih rešitev in tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Rekordno število prepeljanih potnikov po navedbah Slovenskih železnic potrjuje, da te utrjujejo vlogo hrbtenice trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

»Naš cilj ostaja jasen - zanesljiv, dostopen in trajnostno naravnan javni potniški promet,« je ob objavi rezultatov dejal direktor družbe SŽ-Potniški promet Miha Butara. V družbi so rezultat dosegli kljub številnim omejitvam in zaporam na progah ter prilagoditvam voznih redov zaradi obsežnih infrastrukturnih del. Slovenske železnice nadaljujejo z intenzivno modernizacijo voznega parka - lani so že podpisali pogodbo za nabavo 20 novih potniških vagonov za mednarodni promet in štirih večsistemskih lokomotiv.