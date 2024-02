Na avtocesti A4 tovornjak trčil v kombi

Na avtocesti A4 je danes malo po 15. uri med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk tovornjak trčil v kombi, ki je bil ustavljen zaradi zastoja. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so eno osebo prepeljali v bolnišnico v Portogruaru, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na mestu so bili tudi gasilci, ki so odpravili posledice nesreče, osebje družbe Autovie Alto Adriatico in policisti iz Palmanove, ki preiskujejo vzroke nesreče. V smeri Benetk so nastali daljši zastoji.