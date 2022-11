Na avtocesti A4 trčila avtomobil in tovornjak

Na avtocesti A4 sta danes zjutraj v smeri Benetk ob 6.30 pri Latisani trčila avtomobil in tovornjak. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so udeleženim v nesreči nudili zdravstveno oskrbo. Na srečo so bile poškodbe le lažje narave in vsi so odklonili prevoz v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice, osebje družbe Autovie Venete in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Promet je bil upočasnjen, nastajali so zastoji.