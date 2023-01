Na avtocesti A4 trčila kombi in tovornjak

Na avtocesti A4 med Latisano in Porpettom v smeri Trsta sta danes zjutraj trčila kombi in tovornjak. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in je priletel reševalni helikopter. Enega moškega, ki je bil poškodovan, so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Utrpel je poškodbe nog. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, osebje družbe Autovie Venete in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Nastali so zastoji.