Na posledice podnebnih sprememb nismo pripravljeni

Tudi v naše kraje prihaja oziroma je že prišel vročinski val, s katerim bi se lahko temperatura povzpela do 40 stopinj Celzija, v Evropi pa na tako izrazite posledice podnebnih sprememb še nismo pripravljeni. Na to je v pogovoru za španski El Pais opozorila podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera, ki je bila jasna: Evropa ni pripravljena na posledice podnebnih sprememb.

Empirične dokaze, da njene besede držijo, so uničujoči gozdni požari zgodovinske razsežnosti, ki v teh dneh divjajo po Franciji in Španiji. Nekdo bi lahko tudi dejal, da ti niso povezani s podnebnimi spremembami, pri tem pa drži še en citat Terese Ribera, in sicer da je zanikanje podnebnih sprememb kriminalno dejanje. Španska političarka je opozorila tudi na Znanstvenega svetovalnega odbora za podnebne spremembe, po katerem se mora Evropa pripraviti na scenarije, v katerih bi se povprečna temperatura do konca stoletja zvišala za tri do štiri stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje. Takšen razvoj bi pomenil občutno zmanjšanje kmetijskih pridelkov, večji pritisk na urbana območja ter povečano tveganje za obsežne gozdne požare in druge ekstremne vremenske pojave. Ob tem je napovedala, da bo Bruselj oktobra predstavil novo strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam, katere cilj bo okrepiti odpornost Evropske unije na novo vrsto gozdnih požarov, ki jih je bistveno težje obvladovati.