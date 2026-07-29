Priliv od rebalansa za pokopališče, galerijo in stroške

Podobno kot ostale občine bo tudi tržiška iz poletnega rebalansa proračuna Dežele Furlanije - Julijske krajine deležna sredstev za naložbe v območje. 2,2 milijona evrov bo občina unovčila nekje konec leta. Čemu bo dobrodošel priliv sredstev namenjen, je občinsko vodstvo z županom Luco Fasanom in občinsko odbornico za javne investicije Tiziano Maioretto na čelu ter ob prisotnosti deželnega svetnika Antonia Calligarisa in inženirja Enrica Englara predstavilo včeraj dopoldne v dvorani občinskega sveta.

Deželna denarna sredstva bodo porazdeljena v dva glavna sklopa: 1,42 milijona evrov bo namenjenih ureditvi domačega pokopališča in umetnostne galerije, preostalih 780 tisoč evrov pa bo šlo za kritje podražitve gradbenih materialov pri izgradnji welness območja ob Rimskih termah.

Prvo je na vrsti pokopališče

Občina se ne bo osredotočila le na ceste in pločnike, pač pa bo prisluhnila potrebam skupnosti, je dejal včeraj župan Fasan. Pokopališče je na vrhu spiska prioritet. Tam načrtuje občina celovito prenovo, ki bo po besedah župana zagotovila boljšo dostopnost tudi gibalno oviranim osebam, predvsem pa večje dostojanstvo kraja spomina.

V sam obseg del se je poglobila odbornica Maioretto. Urediti nameravajo v prvi vrsti poti po pokopališču: prenovili in tlakovali bodo glavne ter stranske poti za skupno 3000 kvadratnih metrov površine vse do območja za kapelo. Pri tem bodo uporabili drenažne materiale, s čimer se bodo izognili dodatnim izkopom za odtočne kanale. »Uredili bomo naklone, obnovili vodovodno omrežje ter poskrbeli za meteorne odtoke,« je še dodala.

Kdaj pa naj bi postopek startal? Občina naj bi predvidoma oktobra ali novembra prejela napovedana deželna sredstva. Sledila bo oddaja naročila za pripravo načrtov, nato pa bo čas za postopek za izbiro izvajalca del. Začetek slednjih je zato predviden nekje spomladi 2027.

Energetska sanacija galerije

Po več kot 30 letih bo galerija sodobne umetnosti dočakala obsežno energetsko prenovo, ki bo znatno znižala stroške upravljanja, so potrdili zbrani. Župan je poudaril, da bodo od tega imeli koristi tako obiskovalci kot seveda vsi, ki bodo tam prirejali dogodke. Prenovili bodo namreč celotno strešno kritino ter posodobili naprave za ogrevanje oziroma hlajenje prostorov.

»Natančen obseg del bomo sicer opredelili v prihodnjih mesecih,« je napovedala Maioretto. Naložba bo Občini Tržič omogočila vključitev v t.i. sklad Conto termico 3.0, ki ji bo omogočil povračilo do 60 odstotkov stroškov, povezanih izključno z izboljšanjem energetske učinkovitosti.

Kritje porasta cen

Preostali znesek v višini 780 tisoč evrov bo Občina Tržič namenila kritju dviga cen gradbenih materialov za uresničitev projekta wellness centra nedaleč stran od Rimskih term. Po zaključku preverjanja, ki ga izvaja družba Bureau Veritas, bo projekt obravnaval občinski odbor.

Deželni svetnik Antonio Calligaris je na srečanju poudaril, da gre »za najpomembnejši finančni vložek leta«. Za območje levega brega Soče je bilo v okviru deželnega rebalansa proračuna namenjenih 5,5 milijona evrov (od skupno 12,5 milijona evrov za Goriško). Svetnik je pohvalil tudi načrte za pokopališče, ki bodo občini omogočili, da bo presegla redno vzdrževanje in pokopališče zavarovala ter ga naredila bolj učinkovitega.

Na deželni ravni je vlada odobrila za približno 200 milijonov evrov projektov od skupnih 460 milijonih evrov prispelih zahtevkov.