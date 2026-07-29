O slovenski manjšini morda kdaj drugič

V senatnem odboru za ustavna vprašanja se iztekajo avdicije o novem volilnem zakonu, ki ga bo po odobritvi v poslanski zbornici senatna skupščina obravnavala septembra. Ker bo zgornji dom parlamenta skoraj gotovo vnesel nekatere popravke, je pričakovati, da se bo zakon vrnil v zbornico za dokončno sprejetje.

Strokovnjaki za ustavno pravo, ki so sodelovali na avdicijah, so bili v glavnem kritični do tako zastavljenega volilnega zakona. Le redki so omenili jezikovne manjšine in to mimogrede le v povezavi z Južno Tirolsko, ki vsekakor ohranja tri senatorje in štiri poslance. Slovenske manjšine ni omenil nihče.

Senatorka Tatjana Rojc bo v imenu Demokratske stranke v zvezi s Slovenci vložila popravek, ki bo vsebinsko podoben tistemu iz poslanske zbornice. Pričakovati je, da bo isto naredila Južnotirolska ljudska stranka (SVP) s predlogom Slovenske skupnosti. Poslanci so ta popravek zavrnili, medtem ko je DS umaknila svoj predlog, ki torej ni doživel obravnave. V senatu imata oba amandmaja zelo malo možnosti za sprejetje.