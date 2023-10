Na avtocesti A4 umrl tovornjakar, drugi huje poškodovan

Na avtocesti A4 med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk so malo po 14. uri trčili štirje tovornjaki. En voznik tovornjaka, romunski državljan, je izgubil življenje, drugega voznika, litovskega državljana, pa so prepeljali z reševalnim helikopterjem v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju. Tretja oseba, ki je bila vpletena v trčenje, je bila nepoškodovana.

Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč, gasilci in policisti. Odsek med Latisano in Portogruarom so zaprli, vozila izločajo pri Latisani. Nastajajo daljši zastoji.

Tovornjak, za volanom katerega je bil romunski voznik, ki je umrl v nesreči, je trčil v tovornjak za prevoz avtomobilov, ki ga je vozil litovski voznik. V nesreči sta bila udeležena še dva tovornjaka, eden je prevažal žitarice, pri čemer se je tovor raztresel po cestišču.