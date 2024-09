Na avtocesti A4 umrli dve osebi

Na avtocesti A4 se je danes zjutraj ob 5.30 pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi. Avtomobil audi A4 hrvaških registrskih tablic je na odseku med San Giorgiom in Latisano v smeri Benetk silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim. Trčenje je bilo usodno za obe osebi, ki sta bili v avtomobilu. Na kraju so bili gasilci, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Priletel je tudi reševalni helikopter, vendar za voznika in sopotnika v avtomobilu žal ni bilo več pomoči. Poškodbe so bile prehude in sta umrla na kraju nesreče.

Zaradi odstranjevanja posledic nesreče so zaprli dva pasova in je promet potekal le po rednem voznem pasu, pri čemer so nastajali zastoji. Promet je upočasnjen med Palmanovo in Latisano v smeri Benetk.