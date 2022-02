Gosta megla z vidljivostjo od 50 do 100 metrov povrzoča težave na avtocesti A4 na odseku med Meolom in Latisano. Pripetilo se je več manjših nesreč na srečo brez poškodovanih. Do dveh trčenj je prišlo med Cessaltom in Portogruarom v smeri Trsta, do drugih dveh pa v obratni smeri med Cessaltom in San Donajem. Na kraju je bilo poleg reševalcev osebje družbe Autovie Venete. Posledice nesreč so odpravili, promet pa je še upočasnjen.