Na avtocesti A4 zagorel tovornjak

Na avtocesti A4 je na odseku med Redipuljo in cestinsko postajo pri Moščenicah v smeri proti Trstu malo po 14. uri zagorel tovornjak. Na srečo ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je velika. Voznik je uspel pravočasno zapeljati na odstavni pas in tovornjak ustaviti, nato je skočil iz kabine. Na kraju so bili gasilci, prometna policija in osebje družbe Autovie Venete.

Avtocestni odsek so zaprli, vozila so izločali pri Redipulji. Nastala je dvokilometrska kolona. Promet je ponovno stekel dvajset minut pred 15. uro.