Na avtocestah v FJK je danes po pričakovanjih zgoščen promet in nastajajo zastoji. Na avtocesti A4 poročajo o upočasnjenem prometu pri Moščenicah, kjer na cestninski postaji v obe smeri nastajajo zastoji. O zastojih poročajo tudi na izvozu pri Latisani in med Latisano in odcepom za avtocesto A28.