Koprske policiste so ob 1.27 vozniki obvestili o vožnji avtomobila v napačno smer na avtocesti med Škofijami in Koprom. Prestregli so ga in ustavili na bencinskem servisu ob izolski obvoznici. Ugotovili so, da je za volanom 69-letni moški. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,79 mg/l, pri čemer je torej občutno presegel dovoljeno mejo 0,24 mg/l v litru izdihanega zraka. Odredili so strokovni pregled in ga pridržali. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu.