Na avtocesti pri Kozini s športnim terencem v tovornjak in Darsovo prikolico

Nepreviden italijanski voznik je včeraj zgodaj popoldne povzročil prometno nesrečo in zastoj na avtocesti pri Kozini, poročajo Primorske novice. S svojim črnim terencem znamke BMW je najprej trčil v tovornjak, od koder ga je odbilo v Darsovo prikolico za zaporo ceste. Voznik jo je dobro odnesel, dobil je par udarcev v glavo.

Nesreča se je zgodila na avtocesti pri počivališču Ravne pri Kozini. Italijanski voznik je s svojim avtom znamke BMW vozil iz Kopra proti Postojni in najprej trčil v tovornjak, ki ga je dohitel. Po trku v tovornjak, ki ga je vozil voznik iz Brežic, je njegov avto odbilo v levo, kjer je silovito zadel še prikolico, s katero so Darsovi delavci zavarovali zaporo prehitevalnega pasu.

Na kraj nesreče so prihiteli gasilci iz Materije in gasilci koprske gasilske brigade, policisti in reševalci. Vozniku in sopotniku so gasilci nudili prvo pomoč, reševalci pa so ju nato oskrbeli. Policisti so promet z avtoceste začasno preusmerili čez avtocestno počivališče, po uri in pol, ko so pospravili razdejanje, pa so promet znova spustili po voznem pasu avtoceste. Italijanskemu vozniku so izrekli kazen, ki jo je poravnal kar na kraju. Ob nesreči je pomagalo šest matarskih in šest koprskih gasilcev, dve reševalni ekipi iz Sežane, koprski prometni policisti in delavci Darsa.