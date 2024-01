Na avtocesti trčila tovornjak in avtomobil

Na avtocesti A4 sta danes popoldne na odseku med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk trčila tovornjak in avtomobil. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili so na kraj poslali reševalno vozilo in helikopter. Zdravstveno osebje je oskrbelo voznika avtomobila, ki se je poškodoval, pri čemer pa je uspel vseeno sam izstopiti iz razbitin. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v bolnišnico v Portogruaru, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice, policisti, ki preiskujejo njene vzroke ter osebje družbe Autovie Alto Adriatico. Promet je bil prehodno upočasnjen.