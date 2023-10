Gasilci iz Vidma, Červinjana, Latisane in Portogruara so okrog 1.40 ponoči posredovali na avtocesti A4 med Latisano in San Giorgiom, kjer je zagorel tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal tovor železa in aluminija. Močan požar se je vnel v priklopniku, pri čemer je voznik uspel pravočasno odpeti kabino. Gasilci so ogenj pogasili, nato so vozilo še zavarovali in bonificirali.