Na Balkanu število novih okužb strmo raste

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili še 95 primerov okužb z novim koronavirusom, so danes sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite. Gre za največje število novih okužb v enem dnevu od 1. aprila, ko so imeli 96 primerov. Največ novih primerov so zabeležili v Osiješko-baranjski županiji ter na območju Zagreba.

V Srbiji so v zadnjem dnevu ob 7311 testiranjih potrdili 137 novih okužb. Skupno se je v Srbiji s koronavirusom okužilo 13.372 ljudi.

V Bosni in Hercegovini so medtem v zadnjem dnevu potrdili 119 novih okužb, kar je druga največja številka od začetka epidemije. V Federaciji BiH so potrdili 57 okužb, v Republiki srbski pa 62.

Razmere se ne izboljšujejo niti v Severni Makedoniji, kjer imajo 153 novih primerov okužb, od tega največ v Skopju, kjer so jih potrdili 66. V zadnjem dnevu je umrlo šest ljudi.