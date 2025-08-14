Na Banjšicah bodo dirkali s frezami

Na Banjšicah bo konec tedna sila zabavno, čeprav nekoliko hrupno. Z današnjim žrebom številk se bo namreč začel Freli Rally, ki z adrenalinom privablja ljubitelje frez od blizu in daleč, poročajo Primorske novice.

Dogodek je edinstven v Sloveniji, zdaj se pridružujejo tudi Hrvati, je za Radio Robin povedal organizator dvodnevnega dogodka Dantes Štor. Tekmovalci se bodo zbrali danes. Po predstavitvi ekip se bodo s frezami zapeljali po Banjšicah in izbrali štartne številke. Izpeljali bodo posebno tekmovanje - ekipe bodo morale frezi zamenjati pnevmatike.

Sobotni program se bo začel z blagoslovom tekmovalnih strojev. Glavna dirka bo trajala do večera, nazadnje se bodo tekmovalci še pomerili na razdalji sto metrov. Sledila bo razglasitev rezultatov in zmagovalca. Ob progi bo ves čas potekal pester spremljevalni program z ansambli in aktivnostmi za otroke.

Štor je ob tem izpostavil poseben čar vožnje s prirejeno frezo, kot je njegova, ki dobesedno leti, saj gre z vsemi štirimi kolesi po zraku: »Res je, da hitrosti niso velike, ampak ko se usedeš gor in ko začutiš tisti adrenalin na frezi, se vsi samo čudijo.«

Dirka bo potekala na prizorišču Krajevne skupnosti Banjšice. Kot pravijo organizatorji, reli ni le tekmovanje, ampak tudi priložnost za druženje in ohranjanje tradicije uporabe frez, ki so bile še nedavno nepogrešljive v kmetijstvu.