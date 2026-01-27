Na Beli peči plaz zajel slovenska turna smučarja

Na Beli peči na nadmorski višini 1900 metrov je danes nekaj pred 11.30 plaz zasul 33-letna slovenska turna smučarja. K sreči sta se po poročanju deželne gorske reševalne službe za Furlanijo-Julijsko krajino uspela pravočasno rešiti še pred prihodom reševalcev. Z reševalnim helikopterjem so ju prepeljali do bližnje koče Gilberti.

Po razpoložljivih podatkih je eden od dveh imel s seboj plazovni nahrbtnik, ki mu je omogočil, da je na začetku ostal na površju snega. Kljub temu ga je nato snežni plaz v celoti prekril, saj se je znašel v območju, kjer se je sneg naložil v večjih količinah. Drugega turnega smučarja je plaz zajel do višine kolen in za razliko od prvega ni izgubil smuči. Hitro se je uspel rešiti, odpel smuči, se peš podal do prijatelja in ga hitro izkopal izpod snega, so navedli gorski reševalci.