Z grobov sta kradla laterne in okrasne predmete

Koprski policisti so v sodelovanju s kriminalisti uspešno zaključili preiskavo obsežnih tatvin in skrunitev grobov, ki so konec lanskega decembra pretresle prebivalce Škofij in Sv. Antona. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj oviranja pogreba in skrunitve grobov ter tatvin so kazensko ovadili dva državljana Bolgarije, stara 19 in 31 let, ki sta neprijavljena bivala na območju koprske občine. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru je za oba osumljenca, ki sta bila k njemu privedena 21. januarja, že odredil pripor.

Storilca sta se decembra lotila sistematičnega prilaščanja kovinskih predmetov na lokalnih pokopališčih. Z grobov sta odtujevala kovinske nagrobne izdelke, laterne in druge okrasne predmete, pri tem pa povzročila dodatno škodo z razbijanjem in poškodovanjem nagrobnikov. Do zdaj je bilo ugotovljenih 65 oškodovancev, skupna materialna škoda pa je ocenjena na najmanj 34.500 evrov.

Med hišno preiskavo stanovanja in osebnega vozila dvojice so policisti poleg nagrobniških predmetov odkrili še vrsto drugih sumljivih stvari. Zasegli so prenosne računalnike in telekomunikacijske naprave, strojno orodje in avtomobilske katalizatorje. Vsi ti predmeti bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku, policija pa preiskavo nadaljuje, saj išče morebitne sostorilce.

Ukradene predmete bodo kriminalisti po opravljenih prepoznavah vrnjeni lastnikom. Policija ob tem poziva vse, ki so bili v zadnjem obdobju prav tako žrtve podobnih dejanj na omenjenih pokopališčih, pa tega še niso prijavili, da se zglasijo na Policijski postaji Koper in podajo prijavo.