Meloni o soodgovornosti fašizma za holokavst

Na današnji dan spomina na holokavst je italijanska premierka Giorgia Meloni tudi letos opozorila na soodgovornost fašističnega režima za nacistično preganjanje in deportacijo pripadnikov judovske skupnosti v uničevalna taborišca med drugo svetovno vojno.

»Na dan spomina se spominjamo imen in priimkov žrtev in obnavljamo spomin na tisto, kar se je zgodilo, tudi preko dragocenega pričevanja preživelih in njihovih potomcev. Danes slavimo pravične iz vsakega naroda, ki se niso obotavljali, ko so tvegali lastno življenje, da bi se uprli nacističnemu načrtu in rešili nedolžna življenja. Na ta dan se vračamo k obsodbi fašističnega režima za preganjanja, racije in deportacije. Gre za temno stran italijanske zgodovine, ki jo je zapečatila sramota rasnih zakonov iz leta 1938,« je zapisala premierka v svoji poslanici ob dnevu spomina na holokavst. Pri tem je opozorila tudi na dejstvo, da antisemitizem še ni bil dokončno premagan. »Gre za bolezen, ki se je spet začela širiti v novih in strupenih oblikah. Danes ponovno poudarjamo našo obvezo k preprečevanju in boju proti vsem oblikam te nadloge, ki zastruplja naše družbe in ki ima kot cilj uničenje načel svobode in spoštovanja, ki so temelj družbene kohezije,« je zapisala Giorgia Meloni.